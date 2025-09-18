Nei pensieri della Futsal Academy non c’è solamente la missione serie B. In questi mesi i fari del club del presidente Elso De Fazi sono andati anche sul terreno di gioco in erba sintetica dell’Ivan Lottatori, che aveva mostrato alcune pecche nel corso del finale della scorsa stagione. Infatti il manto aveva bisogno di una sistemata, in particolar modo nella fascia centrale, la quale aveva già subito delle modifiche in passato, ma necessitava di un nuovo intervento migliorativo. Ed è proprio quello che è accaduto nei giorni scorsi, nei quali la Futsal Academy è intervenuta, mentre si avvicina, sempre di più, lo start dei nuovi campionati, con i rossoblù che saranno presenti anche nel campionato Under 19 nazionale.

Intanto questo sarà un fine settimana senza Coppa della Divisione per la squadra di serie B diretta da Vincenzo Di Gabriele. Infatti Santomassimo e compagni devono osservare il turno di riposo e concluderanno il loro percorso sabato 27 sul campo della Roma, in un incontro che, a meno di imprevedibili situazioni, sarà alla stregua di un’amichevole, con l’Active Network favoritissima per il passaggio del turno.

