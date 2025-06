Gabriele Fattori, cintura arancione di appena 6 anni , ha vinto la “Coppa Italia” della FIK (Federazione Italiana karate). La grande kermesse sportiva , una sorta di campionato nazionale riservato ai bambini e ragazzi dai 6/13 anni , si è svolta al Palazzo dello sport di Montesilvano, in provincia di Pescara, ed ha visto la partecipazione di circa 900 mini atleti in rappresentanza di oltre 130 società da tutte le regioni d'Italia accompagnati e sostenuti da migliaia di genitori ed amici.

Il civitavecchiese Gabriele Fattori, allievo della M° Virginia Pucci e figlio del volto noto del calcio a 5 locale Fabrizio, alla sua prima gara nazionale, ha dimostrato una grinta particolare che, unita ad una ottima tecnica gli ha permesso di vincere la medaglia d'oro nella specialità kata ed un importante argento nel kumite in una categoria piena di tanti iscritti nella quale ha dovuto sostenere ben 4 incontri.

Il ragazzo, tesserato con la Hayashi-Ha di San Gordiano , è stata la vera rivelazione del torneo ed ha riempito di orgoglio la Maestra Virginia: «Gabriele ha un “istinto” speciale per le competizioni - dichiara Virginia – e rende molto di più in gara che durante i normali allenamenti in palestra; speriamo che continui nella pratica del karate perché possiede tutte le doti per percorrere una carriera ricca di soddisfazioni».

Presenti alla gara di Pescara anche tre ragazze della Meiji Kan di Via Terme di Traiano sempre allenate dalla Maestra Virginia Pucci , che anche loro alla prima gara nazionale, hanno fatto una buona esperienza che le sara utile nel futuro. Un poco di rammarico nella specialità kata cinture blu ,dove la ottima Lara Agugliaro è giunta al 4° posto ad un solo decimo di punto dalla medaglia di bronzo. Brave anche Giada d'Oro e Eugenia Nardella che, dovranno mostrare una maggiore grinta e potenza per primeggiare nei prossimi eventi.

Due prestigiose medaglie sono arrivate anche dagli atleti di Santa Marinella allenati dalla Maestra Jessica Strazzullo con il bravo Lorenzo Pizzuti che conquistava l'argento nella specialità di kata ed il bronzo nel kumite.

Molto convincenti anche le prove degli altri due qualificati a queste finali nazionali Caterina Daja e Ferdinando Caputo sempre della Kembukan di Santa Marinella.

