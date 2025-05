Serie C, DR2 e non solo. La Supernova Fiumicino impegnata come non mai, in questo finale di stagione colmo a livello di impegni. Un'annata 2024-2025 che vede il suo tramonto, anche nel campionato Rookie. In collaborazione con Ostia Free Sport, in data lunedì 12 maggio si svolgerà l'inizio delle semifinali playoff. La squadra amatoriale dei rossoneri, sarà impegnata in una serie di partite - tre per la precisione - contro Crypta Basket Libero Sport. Le gare, senza ombra di dubbio fondamentali per il futuro dei fiumicinesi, andranno in scena per 2/3 presso la palestra della scuola media San Giorgio. Mentre, solo una sfida verrà disputata in quel dell'impianto sportivo di proprietà della San Nilo Grottaferrata.

