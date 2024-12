Bella giornata di sport quella di giovedì scorso al Campo Scuola di Viterbo, dove si sono svolte le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di atletica leggera a cui hanno preso parte un discreto numero di scuole medie e superiori della Tuscia. I numeri non sono certamente quelli degli anni passati ma molte scuole hanno aderito a questa nuova edizione dei giochi e bisogna dare merito soprattutto agli insegnanti delle scuole presenti per aver mantenuto vivo nel tempo l'interesse dei loro allievi per questa bellissima e formativa disciplina sportiva. Il campo si è presentato in perfetto ordine ed il lavoro dei giudici di gara guidati dal fiduciario Franco Pica e la segreteria gestita da Marina Tedeschi sono stati all'altezza del loro compito e malgrado un leggero ritardo nello svolgimento delle gare, la manifestazione può considerarsi perfettamente riuscita, avvalorata anche da buoni risultati tecnici ottenuti sia da atleti appartenenti a varie società della provincia, ma anche da numerosi giovani alla loro prima esperienza agonistica. Per le scuole medie a livello di squadra vincono nei Cadetti la Pietro Vanni di Viterbo e nelle Cadette la Fantappiè di Viterbo mentre per le superiori vince sia negli Allievi che nelle Allieve il Liceo Ruffini di Viterbo. Tra le individualità sono da evidenziare i risultati ottenuti dai velocisti Riccardo Ticconi e Pietro Belcapo con 11”3 nei 100 metri Juniores e Cristian Pagnottella con 11”4 negli Allievi, Simone Nicolardi con 15”0 nei 100Hs Allievi, Beatrice Laurenti 4,85 metri nel lungo Juniores/F, Lorenzo Ticconi con 6,31 metri nel lungo Juniores/M e Tommaso Peroni 6,00 metri nel lungo Allievi. Belle gare anche nell'alto con Andrea Spiti a 1,80 metri negli Allievi e Matilde Bertini 1,40 metri nelle Allieve.

