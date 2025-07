È stato un weekend ricco di emozioni per la Debby Roller Team. Quest'ultima si è rivelata protagonista assoluta ai campionati italiani su Pista 2025, andati in scena dal 20 al 22 giugno scorso. La competizione si è svolta nello splendido scenario di San Miniato (Pisa), uno dei centri più prestigiosi per il pattinaggio nazionale. La manifestazione, organizzata sotto l’egida della Federazione Skate Italia, ha visto gareggiare oltre 600 atleti già qualificati nei rispettivi campionati regionali. L'obiettivo, contendersi i titoli tricolori nelle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi 13-14 anni. La Debby Roller Team, nello specifico, si è distinta tra le 85 società partecipanti portando a casa tre medaglie - due ori e un argento - e numerose altre ottime prestazioni.

ALICE ZORZI PROTAGONISTA ASSOLUTA. A brillare più di tutte è stata Alice Zorzi, che ha messo il sigillo su una prestazione straordinaria. L’atleta fregenese ha conquistato il titolo italiano nei 3000 metri a punti, battendo la concorrenza di 92 tra le migliori pattinatrici d’Italia grazie a una condotta tatticamente impeccabile. Nonostante sia transitata seconda all’ultimo traguardo, il vantaggio accumulato le ha garantito il gradino più alto del podio. E come se non bastasse, non si è fermata lì: ha ottenuto anche un prezioso argento nei 5000 metri ad eliminazione, sfiorando l'oro per soli 31 centesimi di secondo in una sfida mozzafiato con 138 concorrenti al via. Ma il colpo di scena finale è arrivato nella staffetta americana a squadre, ultima gara in programma della giornata. La Zorzi, insieme a Valeria Princigalli e Novella Cozzolino, ha dominato la competizione fin dal primo giro portando la Debby Roller Team al successo. Immensa la soddisfazione dello staff composto dal direttore tecnico Andrea Farris, dall’allenatrice Valentina Manca e dalla psicologa dello sport Katia Pacelli, che rientrano da San Miniato con un ricco bottino.

SGUARDO ALL'EUROPA. Ora l’attenzione si sposta sulla scena internazionale. La talentuosa Elisa Folli, classe Juniores (17-18 anni) di Passoscuro, è stata convocata in Nazionale dopo le eccellenti prestazioni ai recenti campionati italiani. Difenderà i colori azzurri ai prossimi campionati europei in programma a Gross-Gerau (Germania) da sabato 5 a domenica 13 luglio.

