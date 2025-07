Per la prima volta nella sua storia, il Fiumicino si appresta a iscriversi al campionato nazionale di calcio a 8.

Il club, storicamente attivo ad 11 e a 5 - rispettivamente impegnato in Promozione e in Serie C2 - amplia il proprio raggio d’azione includendo questa disciplina in forte crescita. La decisione di prendere parte alla Serie A nasce dalla volontà nell'evoluzione della società. Il bacino fiumicinese, già popolato da realtà emergenti nello sport amatoriale, sembra pronto a sostenere un rilancio che unisca agonismo e diffusione capillare. Il progetto punta a far crescere giovani calciatori, offrendo una piattaforma ibrida tra calcio a 5 e calcio a 11, incoraggiando una progressione tecnica e tattica.

La nascita del settore a 8 servirà anche a valorizzare i talenti locali, potenzialmente destinati a salire nei ranghi nazionali.

L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA. Il club sta definendo accordi per l’utilizzo di campi in strutture locali - tra cui lo “Sporting Club” e il “Piero Garbaglia” - capaci di soddisfare i requisiti richiesti dai regolamenti federali. Mentre le esigenze logistiche come calendario allenamenti, gare interne/esterne e coordinamento staff tecnico sono in via di definizione presso la sede rossoblu.

