Nell’oceano di gare infrasettimanali (la prossima settimana ce ne saranno altre due), questa volta tocca al Quartiere Campo dell’Oro, che deve recuperare il famoso turno del 27 dicembre. Domani alle 21 i gialloverdi saranno di scena a Vignanello, affrontando la squadra che arriva da tre vittorie nel giro di pochi giorni, tra cui quella al Pala De Angelis contro il Santa Marinella.

Il team di Umberto Di Maio sta vivendo uno splendido momento, con quattro vittorie consecutive e la possibilità, in campo di successo al palazzetto dei blufucsia, di agganciare il terzo posto, che significherebbe playoff. Unico assente al momento lo squalificato Cacace.

«Giocheremo su un campo piccolo in parquet – dichiara mister Umberto Di Maio – contro una squadra che ha fatto tanti inserimenti, anche con talentuosi ragazzi stranieri. Abbiamo la possibilità di muovere la classifica senza che lo possano fare gli altri. Oggi ci alleneremo, avendo solo stasera per dedicarci al Vignanello. Vogliamo fare una grande, stiamo bene fisicamente. Rispetto per loro, ma noi vogliamo fare tre punti».

