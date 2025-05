Continuano gli attestati di stima per il Civitavecchia Calcio. Nei giorni scorsi Flavio Bucri, attualmente bomber del Tarquinia, è stato ospite del podcast Tridente, curato dai giornalisti Leo Talusi e Marco Reda. Nel corso della puntata, tra i vari temi toccati, c’è stato quello dell’esperienza del giocatore con la maglia del Civitavecchia. Un periodo breve, quello trascorso, perché si trattava del 2021, nel mini campionato in epoca Covid. «Ho vissuto poco l’ambiente nerazzurro – ha dichiarato Bucri – sono andato via con molto dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto rimanere. Per me è una piazza stupenda e spero che possa andare in serie D. Sarei voluto rimanere, ma alla fine era sorto un problema. Avevo 19 anni e non potevo utilizzare l’automobile. Quindi non ero in grado di raggiungere Civitavecchia per gli allenamenti. Inoltre il compagno che mi portava al campo non faceva più parte della squadra e per questo motivo ho dovuto rinunciare».

