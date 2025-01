Per il Borgo San Martino del neo tecnico Paolo Di Martino, che ha sostituito Roberto Fara, il 2025 inizia con una prova del nove.

Si preparano a ritornare in campo e l'occasione, domenica, è da non fallire. Gli etruschi, che fino ad ora non hanno mai vinto, chiedono strada all'Atletico Lodigiani, un punto in più del BSM che ne ha due.

Un antipasto dello spareggio salvezza, con la squadra etrusca che dovrà per forza di cosa vincere. La formazione di Di Martino si è concentrata alla gara, allenandosi nei giorni di festa per arrivare al match al massimo della condizione.

Una vittoria permetterebbe ai gialloneri di lasciare l'ultimo posto, anche se la gara non sarà delle più facili. Locci e compagni davanti ai loro tifosi non vogliono rimandare l'appuntamento con la vittoria, visto che la classifica comincia a diventare pesante in chiave salvezza.

«Ho visto una squadra pronta, ci siamo allenati con impegno, speriamo che in campo diamo il massimo per vincere. E' una gara fondamentale per noi, ce la metteremo tutta per raccogliere il risultato pieno - ha riferito il tecnico Di Martino».

