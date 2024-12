Si riparte, tutti in campo per preparare una stagione con tante novità, a partire dal tecnico che è Roberto Fara, entusiasta di guidare la compagine cerite.

I gialloneri cominceranno ad allenarsi da oggi anche se la rosa si sta completando, con l’arrivo di altri ragazzi, in ragione del trasferimento del gruppo dello scorso al Cerveteri, club che ha le stessa proprietà del BSM.

Per il presidente Sergio Lupi l’organico sarà competitivo, si guarda a un torneo di media classifica, ma come primo obiettivo c'è la salvezza.

«Ci sono stati degli stravolgimenti, con il passaggi di molti giocatori al Cerveteri, ragione per cui , Fara, è stato bravo e si è impegnato tantissimo per rimpiazzare i partenti - racconta Lupi - . Lo scorso anno è stata disputata un’ottima stagione, chiusa nei primi posti della classifica. Puntiamo a disputare un campionato simile allo scorso anno, per questo ci siamo affidati a un allenatore che sa lavorare con i giovani. Mi aspetto di vedere una squadra battagliera, che venda cara la pelle. Del resto il nostro obiettivo è valorizzare il gruppo, far crescere i giovani, un po’ come è stato fatto lo scorso, quando siamo riusciti a piazzare molti ragazzi in Promozione».

