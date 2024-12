Ancora a secco di punti le due compagini di Cerveteri: DM 84 e Borgo San Martino che nel campionato di Prima Categoria dopo due giornate sono a zero punti.

Sconfitta pensante del BSM, che a Rignano Flaminio subisce una sonora lezione. Gli uomini di Fara cedono per 4-0, offrendo una prestazione al di sotto delle aspettative, con errori difensivi che hanno favorito i locali.

«Ci mancavano molti elementi, ma non è una giustificazione - ha detto l'allenatore giallonero - Abbiamo regalato troppo, bisogna evitare errori di questo tipo. In settimana parlerò alla squadra, cercheremo di correggere dove abbiamo sbagliato».

Sulla sponda opposta, in casa DM 84, c'è delusione per una sconfitta che in casa, all'esordio davanti ai tifosi, avrebbero potuto evitate. Contro il MYSP finisce 4-1 per gli ospiti, che hanno vinto con merito, affondando la truppa di Virgili, Una squadra, quella giallorossa, che deve prendere confidenza con il campionato. Manca di esperienza , lo si è visto in alcuni tratti di gioco, dove gli ospiti hanno avuto la meglio su una compagine ancora in fase di completamento dal punto di vista mentale. Una sconfitta che i giallorossi cercheranno di riscattare nei prossimi impegni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA