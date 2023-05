Rinnovato il rapporto fra il Borgo San Martino e il Grande Impero, il main sponsor del club giallonero.

C'è molto entusiamo in casa giallonera, dopo aver smaltito la rabbia della retrocessione, i dirigenti anche per la prossima stagione in Prima categoria, sono pronti ad allestire una formazione giovane senza grandi ambizioni .

Ripartiranno da un gruppo di giocatori del posto quasi sicuramente l'ossatura rimarrà quella della stagione passata, segnata da un'amara retrocessione.

Per la panchina dopo il no di Fabrizio Morelli, che ha ringraziato il club per la considerazione, si vira verso Andrea Gabrielli, reduce da una salvezza importante con la juniores regionale del Cerveteri.

Sarebbe un profilo giusto quello di Gabrielli, che conosce molto bene il gruppo, avendo avuto rapporti negli anni scorsi con tanti calciatori gialloneri.

Adesso la risposta del tecnico, che sta valutando se accettare la proposta della società, propensa affidare la squadra a un allenatore capace e lungimirante.

«Gabrielli è un punto di riferimento per noi, sono ormai 4 anni che parte della famiglia - affermano i dirigenti-. Pertanto crediamo che sia la persona giusta per guidare il gruppo, dal momento che i giovani che sono in squadra li conosce molto bene, avendoli allenati in passato. Attendiamo da lui risposte, speriamo che raccolga l'invito a guidare il Borgo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA