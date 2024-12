Se la prima squadra nella serie C femminile fatica a tenere il passo, buone soddisfazioni arrivano dai settori giovanili per la compagine Asd Pallavolo Civitavecchia.

L'under 16 3EPC esce vincente dalla partita di martedì contro il San Paolo Ostiense per 3-0 davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini (parziali 25/16 – 25/14 – 25/15).

Con questa vittoria le rossoblù proseguono la corsa nella fase regionale. «La vittoria è stata frutto di una buona prestazione in tutti i reparti – ha commentato il tecnico De Gennaro - Le ragazze non hanno lasciato molte possibilità alla compagine romana del San Paolo. Siamo ancora in corsa nonostante per lungo tempo non abbiamo avuto a disposizione molte atlete: per motivi scolastici e sportivi .

Ci auguriamo che dal prossimo impegno siano tutte motivate e presenti.

