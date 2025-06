Fine settimana ricco di emozioni e risultati importanti per la Taekwondo Civitavecchia, impegnata al Foro Italico di Roma in due prestigiose competizioni: il Trofeo Nazionale Kim & Liù, al quale hanno partecipato ben 18 piccoli atleti, e il Kim & Liù International Open, riservato alle categorie agonistiche di alto livello, con 3 atleti in gara. Le giovani promesse civitavecchiesi si sono distinte in entrambe le manifestazioni, raccogliendo medaglie e lasciando un’ottima impressione. Tra i protagonisti del Trofeo Nazionale Kim & Liù, brillano le prestazioni di Ludovica Thanprayot, Eva Pacifico, Domenico Molitierno, Diego Esposito, che hanno conquistato una splendida medaglia d'argento. Sul terzo gradino del podio invece Sabrina Grossano, Samuele Montaruli, Gaia Quaciari, Leonardo Stabile, che hanno portato a casa una medaglia di bronzo. Molto buona anche la prova degli altri partecipanti Helena Capodieci, Andrea Ferraro, Gabriele Venanzini, Jonathan Taiani , Valerio Cecoli, Elia Costa, Davide Mocci, Leonardo Leone, Sofia Tassotto ed Emanuele Biscotti, alcuni dei quali erano alla loro prima esperienza in gara, pur non salendo sul podio hanno mostrato determinazione e spirito di squadra. Nel Kim & Liù International Open, spiccano ancora le prestazioni dei tre atleti selezionati: una grintosa Ludovica Thanprayot, che ha sfiorato l’accesso alla finale per un solo punto, dopo aver dominato il proprio incontro. Sabrina Grossano, sempre combattiva, è arrivata ai quarti di finale, mancando di poco il podio. Emanuele Biscotti, autore di una prova solida, si è fermato anch’egli a un soffio dalla medaglia. Il team ha dimostrato grande preparazione in tutte le categorie, ottenendo risultati di rilievo e, soprattutto, accumulando esperienza preziosa in un contesto altamente tecnico e competitivo. Grande soddisfazione per i tecnici e per l’intera società, che continua a crescere, rappresentando con orgoglio la città di Civitavecchia sui palcoscenici nazionali e internazionali più importanti del taekwondo. Il weekend romano è stato non solo un importante banco di prova sportivo, ma anche un’occasione di condivisione e crescita per giovani atleti e famiglie, unite dalla passione per questo nobile sport. «Complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico - affermano dalla Taekwondo Civitavecchia - per il grande lavoro svolto e per i risultati ottenuti. Il futuro del taekwondo a Civitavecchia è sicuramente promettente».

