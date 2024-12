Dopo quattro gare sono ancora a zero punti Borgo San Martino e DM 84. Deludenti gli inizi di campionato delle formazioni cerite, che non riescono a risollevarsi. La DM 84 domenica ha perso una gara proibitiva, in casa contro la capolista Cesano per 1- 2. Prestazione incoraggiante per i ragazzi di Virgili, che nulla hanno potuto davanti a una delle formazioni più attrezzate per la vittoria finale. Ci sono giocatori ancora fuori uso per diversi infortuni, che stanno incidendo sul rendimento del gioco. Perde ancora il BSM, che meritava almeno un punto sul campo dell'Olimpico Romano. La squadra di mister Fara non riesce a prendere il volo, subendo una sconfitta che alla luce di quello che si è visto in campo è sembrata immeritata. Partita che sembrava aver preso la strada giusta con il vantaggio degli etruschi a firma di Troiani, Solo un illusione visto che i padroni di casa pareggiano e poi segnano il gol vittoria.

