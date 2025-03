Continua il momento positivo del Borgo Palidoro, che dopo aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia, batte in casa il Morandi per 3-1. Cesaro e Ver Meer, quest’ultimo autore di una doppietta, regalano una grande gioia a mister Paolo Caputo.

«Una prova molto convincente - afferma l’allenatore di Civitavecchia - ci stiamo riprendendo quei punti che abbiamo perso per una cattiva sorte. Ho visto una squadra determinata e con la voglia di vincere dai primi minuti. Non avevamo un avversario agevole, siamo stati attenti ad affrontarlo con concentrazione e maturità. Tre punti che ci permettono di compiere un bel passo in avanti, non siamo ancora salvi, dobbiamo lavorare e impegnarci. La classifica ci fa tirare un sospiro di sollievo, andiamo avanti su questa strada».

Nel turno infrasettimanale di mercoledì gli amaranto saranno sul campo del DuepigrecoRoma: Un altro scontro salvezza con in palio tre punti pesanti.

