Le Black Lions sul tetto d’Italia. Le “leonesse” etrusche del floorball (per chi non lo sapesse una specie di hockey senza pattini), guidate da Dario Falchi, hanno trionfato nella finale a tre squadre con la corregionale Viking Roma e il club Lombardia Unihockey di Cisano Bergamasco nel palazzetto comunale di Monte Marenzo. Il primo incontro Cerveteri se l’è aggiudicato liquidando 14-5 Viking e ipotecando seriamente il titolo. Con identico risultato poi sono state superate anche le padrone di casa. «È stata una grande emozione – commenta il coach Falchi – le ragazze sono state bravissime confermando quanto di buono fatto in stagione». Nella regular season le Black Lions avevano dominato il proprio girone vincendole praticamente tutte e mettendosi alle spalle Viking Roma e Marsica Floorball Team. Spietate in zona offensiva con 97 reti in 6 partite e difesa di ferro con 12 gol subiti. Un divario che poi si è materializzato anche ai playoff in Lombardia. «Con l’Under 19 – aggiunge Falchi – ci siamo classificati terzi mentre con la selezione A2 quinti. Infine sesti nella competizione su campo piccolo. Ora avremo un breve periodo per ricaricare le batterie ma si dovrà iniziare a pensare alla nazionale». Nel giro della nazionale italiana senior femminile appunto ci sono due atlete cerveterane: Martina Falchi e Marta Pelliccioni. La prima, tra l’altro, rientrerà dalla Svezia a fine giugno dopo essere stata ceduta in prestito ad una squadra che ha vinto il campionato serie D1 svedese. La seconda è finita nella nomination delle dieci giocatrici più forti del mondo. Inoltre, entrambe, sono diventate campionesse del mondo nella finale B su Campo piccolo quest’anno in Svizzera. Con l’Under 19 (sempre femminile) sono state convocate Belen Lara Acosta, Martina Mariotti, Maya Gentile e Aurora Masi. Il raduno con l’Italia scatterà il prossimo 3 settembre e si concluderà il 7.«Facciamo i complimenti a questa società – interviene Manuele Parroccini, assessore allo Sport di Cerveteri –, un gruppo consolidato che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nelle varie categorie. Rappresentano la nostra città in giro per l’Italia e nel mondo».

