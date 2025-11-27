Il Quartiere Campo dell’Oro si prepara a vivere una domenica dal sapore speciale. Alle 15, al Vittorini Tamagnini, i gialloverdi affronteranno il Castel Sant’Elia in un vero e proprio scontro diretto per il primo posto in Prima Categoria. Una sfida di peso, che arriva nel momento giusto e che può dire molto sulle ambizioni stagionali della squadra allenata da Nello Savino.

Entrambe le formazioni guidano la classifica e si presentano al big match con numeri importanti. Il QCO, spinto dal calore del proprio quartiere, vuole sfruttare il fattore campo e dare continuità al percorso fin qui costruito con solidità e identità di gioco. La squadra sa bene che un successo significherebbe mandare un segnale forte al campionato.

La società chiama a raccolta tutti i tifosi: domenica servirà l’aiuto di un intero quartiere per spingere la squadra verso un risultato importante e continuare a sognare.

Sarà una domenica che vedrà un interessante derby alla Cavaccia. Alle 15 si scontreranno Allumiere e Dlf, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. I biancoverdi si stanno comportando bene al Gagliardini, grazie anche al buon gioco mostrato in campo, ma vogliono confermarsi anche lontano da casa, mentre i biancocelesti non vincono dalla seconda giornata e pagano qualche errore di troppo in difesa, con la zona playout che li vede ancora all’interno.

