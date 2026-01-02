È scattato oggi e proseguirà fino a domenica prossima il primo importante appuntamento federale della nuova stagione: gli atleti che hanno già vestito la maglia azzurra delle Nazionali giovanili U18 e U20, o che sono sotto osservazione FIDAL, si ritrovano tra Tirrenia e Formia per i raduni nazionali di inizio anno. Un momento di confronto tecnico di alto livello che apre ufficialmente il percorso verso la stagione 2026.

Tra i convocati figura anche Asia Bernardini, atleta della Tirreno Atletica, selezionata per il settore del mezzofondo e impegnata al centro federale di Formia, dove lavoreranno velocisti, ostacolisti, saltatori, specialisti delle prove multiple e mezzofondisti.

La chiamata federale arriva dopo un 2025 di assoluto rilievo per la mezzofondista civitavecchiese, culminato con la partecipazione ai Campionati Europei giovanili, esperienza che le ha permesso di confrontarsi con l’élite continentale della categoria. Nel corso della stagione Bernardini ha inoltre collezionato risultati di prestigio nelle principali rassegne nazionali, mostrando una crescita costante sotto il profilo tecnico e caratteriale.

Un percorso che trova oggi un’ulteriore conferma in questo raduno e che rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Tirreno Atletica del presidente Claudio Ubaldi, sempre più protagonista nel panorama dell’atletica giovanile italiana.

@RIPRODUZIONE RISERVATA