La scorsa domenica il Lions Alto Lazio Rugby ha avuto il piacere e l’onore di ricevere al “Sandro Quatrini” gli amici del Romagna Rfc, franchigia romagnola esistente dal 2009, con un progetto simile a quello messo in atto dal club della Tuscia. I 24 ragazzi che sabato erano arrivati dalla Romagna per vedere a Roma la partita Italia-Scozia, hanno alloggiato nelle case degli atleti Lions e anche in alcune case degli Under 14 e 16 del Rugby Viterbo e il giorno dopo hanno dato vita ad un intenso, nonché formativo incontro durato una novantina di minuti contro l’Under 18 viterbese. Bellissima esperienza, quella vissuta dalla società rugbistica cittadina e dai graditissimi ospiti che al più presto renderanno la visita.

