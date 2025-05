Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile del Montefiascone Calcio, protagonista di ottime prestazioni in due importanti tornei memorialistici nella provincia di Viterbo. Il gruppo dei Pulcini Misti 2014/2015 ha conquistato la vittoria nel 1° Trofeo CUS Memorial "Paolo Pasqualini", mentre i giovanissimi classe 2017 hanno ottenuto un brillante secondo posto al Memorial "Serangeli". La notizia più entusiasmante arriva dal "Paolo Pasqualini", dove i piccoli falisci del 2014/2015 hanno dimostrato tutto il loro talento e la loro grinta, superando le avversarie e alzando con merito il trofeo. Un successo che premia il lavoro degli istruttori e la crescita di questi giovani calciatori, portando lustro al nome del Montefiascone Calcio. Parallelamente, i ragazzi del 2017 hanno partecipato con entusiasmo e determinazione al Memorial "Ismaele Serangeli" a Viterbo. Dopo un percorso positivo, si sono arresi solo in finale, conquistando comunque un prezioso secondo posto. Questa medaglia d'argento testimonia la qualità del vivaio gialloverde anche tra i più piccoli, lasciando ben sperare per il futuro