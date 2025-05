Una vera beffa, ma nulla è compromesso. Dopo sette vittorie consecutive la Supernova Fiumicino di C sventola bandiera bianca, lo fa in casa della Pallacanestro Sora al termine di una bella ed emozionante Gara 1 di semifinale playoff (73-71). Per la prima della serie coach Sardo, che perde Fasolino per infortunio, non abbandona il doppio lungo Okereke-Birindelli, e proprio l’argentino insieme a Manzo costruisce a metà primo quarto il vantaggio rossonero più corposo (13-19). Ma durerà poco, giusto un po’ in più durerà invece quello di Sora prima del rientro negli spogliatoi per la pausa lunga (32-25). Questo perché al PalaPolsinelli si gioca su un filo sottilissimo chiamato equilibrio, complice anche i diversi errori al tiro nelle due metà campo. Parità che persiste costantemente anche nella ripresa, anche quando sul finire di terzo quarto Tebaldi prende per mano la Supernova e la porta sul nuovo +6 con 6 punti in fila (42-48). Al 33’, infatti, ecco che Sora ricuce ancora una volta lo strappo con la tripla dall’angolo di De Pippo che vale il 57 pari. Ed allora non resta che attendere gli ultimissimi minuti dove accade di tutto, dove le emozioni si susseguono perché possesso dopo possesso cambia sempre il padrone del punteggio. Talmente tante volte che bisogna aspettare esattamente l’ultimo decimo di secondo quando Serra si inventa un canestro dalla media che permette a Sora di vincere gara 1 e di dare appuntamento a mercoledì al Pala Supernova per gara 2.

IL TABELLINO. Pallacanestro Sora-Supernova Fiumicino: 73-71.

Supernova Fiumicino: Okereke 12, Zappalà 3, Tebaldi 18, Manzo 9, Manzotti 4, Staffieri, Finamore ne, Birindelli 11, Lynch-Daniels 14, Marchetti. Coach: Sardo.

