Parte nel 2024 la stagione del campionato di baskin, riservato a ragazzi con disabilità (uomini e donne). Nel Città di Ladispoli c’è molto entusiasmo, il coach Lorenzo Argentieri da mesi allena un gruppo che non vede l’ora di fare le prime gare ufficiali. A febbraio per la prima uscita stagionale i rossoblu affronteranno al PalaSorbo la Fortitudo Rieti, e per molti ragazzi sarà il primo esordio. Rossetti e compagni non aspettano altro che questo momento e il presidente Massimo Albano è felice di vedere così tanto entusiasmo che lega i ragazzi. Da due anni, infatti, la società del Bkl sta lavorando sulla socializzazione e ha trovato oltre che dei ragazzi speciali, anche della famiglie piene di entusiasmo, grazie alla collaborazione di tanti istruttori che si mettono a disposizione per eseguire una disciplina che sta raccogliendo molti iscritti.

«Siamo cresciuti, le famiglie ci ringraziano per aver portato la disciplina a Ladispoli, merito dei miei collaboratori che sono stati instancabili - spiega il presidente Massimo Albano - tra un mese parte il campionato, per questi ragazzi è motivo di soddisfazione, sapendo che giocheranno per delle gare ufficiali. L’ambiente è carico di entusiasmo, l'importante è che loro si divertano».

