Nasce l'alleanza BKL Ladispoli - Virtus Roma. Con la gloriosa società capitolina, infatti, saranno stretti rapporti di collaborazione con il settore giovanile. Dettagli e programmi presentati a Ladispoli, con il presidente Massimo Maria Albano accompagnato dal sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, il responsabile della Virtus Roma, Maurizio Zoffoli e l'ex campione Alessandro Tonolli, incaricato a creare sinergia con il club tirrenico. «E' sicuramente una giornata importante per noi, vogliamo creare una collaborazione stretta, volta alla valorizzazione del vivaio. Intendiamo realizzare una serie di iniziative, coinvolgendo famiglie e bambini, perché no anche gli sponsor, che potranno sposare progetti interessanti - ha raccontato Albano – nel corso della conferenza sono state svelate le novità relative alla prima squadra. La BKL parteciperà al campionato di serie D, il supporto con la Virtus Roma ci permetterà di avere una squadra competitiva per ambire alla serie C». L'allenatore che guiderà la squadra sarà Fabrizio Fabbri, già alla guida di molte compagine romane, tra cui la Petriana.

