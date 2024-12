Inizia all’insegna del grande basket la stagione 2024/2025 del team rossonero di coach Casadio. La prima uscita della Cestistica Civitavecchia si consumerà, infatti, sul parquet del PalaRiccucci in occasione dell’ormai consolidato “Memorial Mario Romano” in programma sabato e domenica. Per la 10^ edizione del torneo più prestigioso del precampionato, la società ha voluto organizzare un torneo di livello nazionale, invitando due squadre della Serie B, quella dell’Umana San Giobbe di Chiusi e della Virtus Roma 1960, che giocano un basket notevolmente superiore rispetto alle altre due antagoniste che militano, invece, in serie C Interregionale, la Cestistica Civitavecchia e la Virtus Pomezia. Due categorie di differenza, quindi, tra le società di Serie B nazionale e quelle di C Interregionale, con la toscana Umana San Giobbe Chiusi che la scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie A2, mentre la Virtus Roma 1960 ha vinto il campionato conquistando, appunto, la Serie B Nazionale. Nel primo match, in programma sabato alle ore 17, i rossoneri di coach Casadio dovranno vedersela con il team di coach Nicolas Zanco della Umana San Giobbe. A seguire, alle ore 19, la Virtus Roma 1960 di coach Alessandro Tonolli affronterà la Virtus Pomezia di coach Alessandro Pancrazi. Domenica alle ore 17 la finale per il 3° e 4° posto, mentre alle 19 la finale per il 1° e 2°. Si concluderà con la cerimonia di premiazione. Non è difficile fare pronostici su chi saranno le due squadre a disputarsi la finale del quadrangolare, ma la società, che da sempre si impegna per far conoscere ai giovani lo splendido sport quale è il basket, ha voluto alzare l’asticella per omaggiare la 10^ edizione del torneo dedicato a un grande amico e dirigente rossonero, Mario Romano, che merita di essere sempre ricordato. Un ricordo che viene condiviso ogni anno dalla “Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus” che sostiene l’iniziativa e alla quale va il ringraziamento della Cestistica Civitavecchia e di tutto lo sport civitavecchiese.

