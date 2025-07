Ora non ci sono più dubbi. Stefano Ballarini farà parte del gruppo della Nazionale italiana universitaria che parteciperà alle imminenti Universiadi. La Federnuoto ha diramato l’elenco degli azzurrini che saranno protagonisti all’evento che si terrà in Germania, a Duisburg, dal 14 al 27 luglio. E mentre era in corso il collegiale di Ostia, proprio in previsione dell’evento, sono giunte le scelte definitive per le Universiadi. Nella lista diramata compare anche il nome di Stefano Ballarini, pronto a dare il massimo per l’Italia, per Santa Marinella e naturalmente per la sua squadra di appartenenza, l’Olympic Roma. In azzurro Ballarini troverà anche un suo compagno di squadra all’Olympic Roma, ovvero Federico Patti, con il quale ha potuto festeggiare la promozione in serie A1 dello scorso anno al Foro Italico e la salvezza ottenuta quest’anno. Nell’Italia, guidata dal commissario tecnico Mario Fiorillo, ci saranno tanti personaggi navigati nel campionato di serie A1. L’esordio è previsto per venerdì prossimo alle 12.45 contro la Cina. Nel girone ci sono anche Corea del Sud e Georgia, in un girone dove gli azzurri sembrano la chiara favorita.

