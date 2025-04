Una serata speciale per Stefano Ballarini. Il centroboa santamarinellese ha dato un importante contributo alla sua squadra, la Training Academy Olympic Roma. Nella gara2 dei playout, che si è disputata alla piscina di Valco San Paolo di Roma contro la Florentia, i giallorossi hanno vinto ai rigori per 16-14, dopo l’11-11 dei tempi regolamentari. Ed a segnare l’ultimo decisivo tiro di rigore ci ha pensato proprio il classe 2002, che durante l’incontro si era già reso protagonista, conquistando numerose espulsioni a favore.

Un percorso importante quello del talento di Santa Marinella, che lo scorso anno ha fatto parte da protagonista del gruppo che ha ottenuto a sorpresa la promozione in serie A1 e che ora vuole confermarla, dopo un anno di sforzi e di sacrifici per abituarsi ai ritmi ed alla fisicità della massima divisione. Come già accaduto tante volte nel corso della stagione, Ballarini è stato seguito a Roma da un folto gruppo di “fan” provenienti direttamente da Santa Marinella. E le emozioni non sono certo finite, perché il 1° maggio dei romani sarà di passione, con la decisiva “bella” alla piscina Nannini di Firenze.

@RIPRODUZIONE RISERVATA