Grandissima euforia per Stefano Ballarati. Il centroboa di Santa Marinella, alla sua prima partecipazione alla serie A1, ha ottenuto la salvezza nella massima categoria con la sua squadra, l’Olympic Roma. Dopo aver perso la prima sfida di misura nella semifinale playout con la Florentia, i capitolini si sono riscattati nella gara2, vincendo ai rigori alla piscina di Valco San Paolo con gol decisivo nella lotteria dei rigori proprio da parte del classe 2002. E l’euforia è diventata totale per la “bella”, che si è svolta alla piscina Nannini solo due giorni dopo la precedente sfida. Ed anche qui pareggio e passaggio obbligato dai rigori, nei quali la formazione del tecnico Mario Fiorillo è riuscita a superare i toscani solo nella serie ad oltranza. Anche in terra fiorentina il centroboa dell’Olympic è riuscito a dimostrare il suo valore, soprattutto grazie ad un gol segnato nell’ultimo tempo, che aveva momentaneamente portato in vantaggio i romani. Si chiude, quindi, un’esperienza speciale per l’ex giocatore della Nc, che è riuscito a balzare agli onori delle cronache nazionali proprio con l’esperienza all’Olympic, dove ha prima vinto un playoff di serie A2, salendo così in serie A1 ed ora ha ottenuto la salvezza, non senza difficoltà, perché i giallorossi ci hanno messo un po’ a carburare ed ad abituarsi ai ritmi della nuova categoria, dove ci sono le squadre più forti in Italia e nel contesto internazionale.

