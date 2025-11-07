Parte nel migliore dei modi la nuova stagione di Lorenzo Ballarati, tritone della Coser Aniene, che al prestigioso Trofeo Nico Sapio di Genova – trasmesso in diretta su Rai Sport – conquista un brillante quinto posto nei 50 stile libero. Il giovane talento gialloblù ferma il cronometro sul tempo di 21”54, nuovo record personale, confermando i progressi evidenti frutto del lavoro svolto in vasca nelle ultime settimane.

Ballarati ha disputato una gara coraggiosa e di altissimo livello, restando in lotta per il podio fino all’ultima bracciata. Solo un piccolo errore nella fase finale gli ha negato la medaglia, ma la prestazione resta di assoluto valore, soprattutto in questa fase iniziale della stagione.

«Siamo molto soddisfatti di Lorenzo – commenta l’allenatore gialloblù Fabio De Santis – ha gestito bene la tensione di una gara importante e ha dimostrato di essere già competitivo contro avversari di livello internazionale. Il tempo ottenuto è un segnale forte: ci sono i presupposti per una grande annata».

Questo pomeriggio Ballarati tornerà in vasca per i 100 stile libero, sempre in diretta Rai Sport, con l’obiettivo di confermare le ottime sensazioni e continuare la sua crescita.

