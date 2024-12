Quinta vittoria consecutiva per il Civitavecchia Calcio in Eccellenza. I nerazzurri hanno trovato altri tre punti sconfiggendo per 2-1 a Roma l'Aurelio, rimanendo al comando del girone A. Bianchi non riesce a recuperare in tempo per giocare, ma comunque va in panchina e al suo posto c'è Cerroni. Davanti non ci sono nè Cruz nè Cesaroni, con la conferma del duo formato da Manuel Vittorini e Rossetti.

Parte bene il Civitavecchia trovando dopo pochi minuti una possibile occasione per l’1-0; Manuel Vittorini lanciato in progressione entra in area e prova il destro a giro che esce di un non nulla; provano a rispondere i padroni di casa con un destro dalla trequarti di Manzari che esce di molto.

Al minuto 22’ il primo episodio chiave del match: ottimo passaggio di Rossetti che premia l’inserimento di Vittorini, che subisce un contrasto in area, che l’arbitro segnala come irregolare e indica il dischetto tra le proteste dei padroni di casa; dagli 11 metri si presenta il numero 7 che spiazza Fabiani, ma calcia troppo a lato mandandola fuori, sciupando una grossa occasione per il vantaggio nerazzurro per smuovere il risultato che resterà tale per tutto il primo tempo. Inizia la ripresa ed il copione non cambia, ma stavolta il gol arriva: Vittorini premia l’inserimento di capitan Funari che serve l’assist ad Avellini che in corsa realizza l’1-0 per il Civitavecchia che in due minuti segna anche il 2-0. Stavolta l’assistman è proprio Avellini che in fuga sulla fascia destra mette l’assist a Luciani che calcia sfruttando una deviazione che supera Fabiani e regala il doppio vantaggio alla formazione nerazzurra.

Nel momento di stallo dopo l’avvio fortissimo di secondo tempo l’Aurelia Antica Aurelio accorcia le distanze da un calcio piazzato su cui Pesciallo sul secondo palo appoggia il pallone in rete riaprendo la partita. Entra in campo anche il neo arrivato Gagliardi per uno scampolo finale di sofferenza.

Finale di gara dove l’Aurelia Antica sembra provare la fatica dopo i tanti chilometri percorsi durante il match ed il Civitavecchia chiude in attacco con Cesaroni e Manuel Vittorini che sfiorano il terzo gol ma il verdetto non vedrà cambiamenti: il Civitavecchia sconfigge l’Aurelia Antica Aurelio 2-1 e continua a restare imbattuta. La classifica vede il Civitavecchia comandare il girone A, sempre con 5 punti di vantaggio nei confronti del Valmontone, che ha fatto suo il big match di giornata contro la Rieti.

«Abbiamo meritato la vittoria - dichiara il direttore sportivo Marco Angelocore - anche se non abbiamo offerto la miglior prestazione della stagione. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ma senza riuscire a segnare, anche perché c'è stato un errore dal dischetto di Vittorini. Nella ripresa siamo stati bravi a venire fuori con le due reti di Avellini e Luciani, ma la nostra ingenuità ha permesso all'Aurelio di accorciare le distanze.Sono contenta anche del fatto che sono tornati a giocare Cruz e Cesaroni. Alla fine ci portiamo a casa questo bel risultato che ci consente di mantenere la vetta della classifica». Prossima giornata in casa al Tamagnini contro il Tivoli che ha superato l’Aranova per 4-2 grazie alla doppietta di Tilli e alle reti di Di Vico e Vivacqua.

Formazione (4-3-3): Romagnoli, Fatarella, Cerroni (83’ Bianchi), Pica, Funari, Proietti (78’ Canestrelli), Luciani (85’ Gagliardi), Laurenti, Avellini (66’ Cruz), Vittorini M., Rossetti (90’ Cesaroni).

A disposizione: Calisse, Giranelli, Vittorini C., Giustini. Allenatore: Castagnari

