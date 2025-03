Il Fiumicino continua a vincere. Secondo successo consecutivo per la prima volta in stagione e ancora per 1-0 fra le mura amiche del Pietro Desideri. In quest'occasione, ad arrendersi alla determinazione dei padroni di casa è l'Aurelia Antica Aurelio, anch'essa posizionata tra le parti basse della classifica e in cerca di una tanto desiderata salvezza. Dopo aver battuto la scorsa settimana la Romulea, sempre di misura, ai rossoblu per trionfare in occasione della 28esima giornata del girone A di Eccellenza basta un gol in apertura di Ferrentino. Il centrocampista, miglior marcatore del club aeroportuale con 4 reti a segno, sigla al 4' il gol definitivo ai fini della conquista della vittoria. Maduka prima e De Nicola poi non riescono a chiudere le pratiche, non sfruttando due occasioni d'oro, se pur ininfluenti in termini di risultato. Una partita sostanzialmente maschia, affrontata in maniera solida e attenta dai ragazzi di mister Lodi, che conducono i restanti minuti di gara senza accusare troppi problemi. Eccetto una serie di occasioni capitate sui piedi degli ospiti ad inizio secondo tempo, con un Fraschetti però in grande spolvero. Appuntamento al prossimo weekend, quando il Fiumicino sarà di scena sul campo del Tivoli per continuare la rincorsa alla zona playout ricoperta dalla Luiss e distante soli tre punti.

