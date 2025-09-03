L’Atletico Focene è pronto a scendere in campo per la stagione 2025-2026. I ragazzi di mister Cuffaro sono impegnati, dopo il ripescaggio, all'interno della Prima Categoria laziale. Inseriti nel girone C, il sorteggio ha delineato un cammino tutt’altro che semplice, con formazioni storiche e ambiziose del panorama dilettantistico.

LE AVVERSARIE DEL GIRONE. Il gruppo C si preannuncia equilibrato e insidioso. Tra i club più attrezzati spiccano realtà consolidate come Atletico Lodigiani, Formello e Real Fabrica, senza dimenticare Civita Castellana e la coriacea Asd Cesano. Occhi puntati anche su outsider come Vis Aurelia, Prima Porta e Anguillara, pronte a dire la loro fino alla fine. Completano il quadro le battagliere Atletico Casalotti, DM Cerveteri, Etrurians, Fortitudo Nepi, Soratte, R. Flaminio e il sempre ostico Monterano.

OBIETTIVO CONTINUITÀ E AMBIZIONE. Il Focene arriva ai nastri di partenza con l’obiettivo dichiarato di migliorarsi rispetto alla scorsa annata e puntare, perché no, alla parte sinistra della classifica o qualcosa in più. Se lo spogliatoio troverà presto la giusta alchimia. Confermata buona parte dell’ossatura della scorsa stagione, la società ha lavorato sul mercato con intelligenza, puntando su innesti mirati e sull’entusiasmo dei giovani provenienti dal vivaio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA