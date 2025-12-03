Dopo la convincente vittoria contro il Civita Castellana, l’Atletico Focene cercava conferme per dare continuità al proprio percorso e consolidare il piazzamento di metà classifica. Ma allo stadio Nannini la squadra di mister Cuffaro non riesce a ripetersi: la compagine focenese, attualmente ottava in classifica, cade 0-2 contro un Soratte determinato, cinico e capace di colpire nel finale. Per i padroni di casa, in quella che è stata la decima giornata del girone C di Prima Categoria, si tratta di uno stop da non sottovalutare. Quest'ultimo, arrivato al termine di una sfida equilibrata e che sembrava potersi indirizzare in più momenti a favore dei locali. Ma tra imprecisioni sotto porta e due grandi interventi del portiere avversario, il Focene non trova il guizzo per sbloccarla. Il Soratte, undicesimo con 10 punti, trasforma invece la tensione di una settimana complicatissima - segnata da ricorsi, frustrazione e un forte senso di ingiustizia - in solidità e carattere. L'incontro resta chiuso a lungo, fino a quando, all’82’, il solito Italiano inventa l’ennesimo gol da cineteca, una prodezza che rompe l’equilibrio. Poi, al 90’, Montefoschi raddoppia con un’altra splendida conclusione che chiude definitivamente i conti. Tra i pali, per gli ospiti, brilla Diamanti: il suo ingresso al posto di Baldoni si rivela decisivo, con due parate fondamentali nel miglior momento dell'Atletico Focene. Ottima la gara di Bonifazi, mentre pesa l’infortunio di Benedetti, dominatore in campo fino al problema muscolare che lo ha costretto alla sostituzione. Per il Focene, che nel successivo turno affronterà il Canale Monterano, si tratta di una battuta d’arresto inattesa, da analizzare e archiviare in fretta. Per il Soratte, invece, una vittoria che vale doppio: prima gioia esterna stagionale e secondo successo consecutivo in un momento cruciale del 2025-2026.

