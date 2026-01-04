Riparte il campionato di Prima Categoria e, nella 13esima giornata del girone C, l’Atletico Focene di mister Cuffaro è chiamato a un’importante sfida in trasferta contro il Formello. Il match è in programma questa mattina alle ore 11 presso l’impianto di via Monte Aguzzo 3 e mette in palio punti pesanti per entrambe le formazioni. Situazioni di classifica opposte per le due squadre. I padroni di casa del Formello occupano attualmente l’ultima posizione e arrivano alla sfida dopo la sconfitta rimediata contro la Vis Aurelia. Un periodo abbastanza complicato, che chiama i biancoverdi a una reazione d’orgoglio davanti al proprio pubblico per provare a rilanciare le rispettive ambizioni salvezza. Di tutt’altro umore l’Atletico Focene, che si presenta all’appuntamento forte dell’ottavo posto in classifica e del successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Cesano. La formazione di Cuffaro vuole dare continuità ai risultati e iniziare il 2026 con il piede giusto, consapevole che una vittoria in trasferta potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti in termini di fiducia. Sulla carta i rossoblu partono con i favori del pronostico, ma il campo - soprattutto in gare di questo tipo - può sempre riservare insidie. Il Formello venderà cara la pelle, mentre il Focene dovrà mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA