Archiviato con entusiasmo l’esordio vincente, l’Atletico Focene è pronto a scendere di nuovo in campo per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria girone C. Domani pomeriggio alle ore 15 i ragazzi di mister Cuffaro faranno visita all’Atletico Casalotti sul campo dell’impianto sportivo Le Muracciole, con l’obiettivo di dare continuità al brillante inizio di stagione. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con il morale alto, forti del roboante 6-0 casalingo rifilato al Play Selva Candida nel weekend inaugurale. Quest'ultimo, figlio di una prestazione che ha messo in luce l’efficacia offensiva e soprattutto, la compattezza del gruppo. Una vittoria netta che ha acceso l’entusiasmo nell’ambiente e acceso i riflettori sulla formazione di Focene come possibile outsider del girone. Dall’altra parte, l’Atletico Casalotti ha aperto il proprio campionato con un pareggio esterno sull’ostico campo del Vis Aurelia (1-1), mostrando solidità e voglia di lottare. Davanti al rispettivo pubblico, i padroni di casa cercheranno sicuramente di alzare il ritmo e portare a casa i primi tre punti della stagione. Si prevede, dunque, una sfida intensa e aperta, dove a fare la differenza potrebbero essere i dettagli e la condizione atletica. Per l’Atletico Focene sarà importante gestire le energie e l’emotività in trasferta, ma i presupposti per un’altra prova convincente ci sono tutti.

