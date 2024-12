Si è svolta a Roma domenica 25 febbraio al Parco di Tor Tre Teste la 3^ ed ultima prova del Trofeo Regionale giovanile di Cross, manifestazione che di fatto chiude il periodo invernale di preparazione degli atleti impegnati nelle gare di resistenza. Ancora in programma alcune manifestazioni di Cross a carattere provinciale, come quella andata in scena a Tarquinia domenica scorsa dove si sono assegnati i titoli individuali per il 2024 per tutte le categorie federali e poi l’ultimo periodo di preparazione in vista del ritorno in pista con le prime Outdoor di aprile. A Roma ancora presenti le formazioni giovanili della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo con buoni risultati individuali e di squadra a conferma del buon lavoro di preparazione condotto nell’impianto del Campo Scuola di Viterbo. Ancora vittoria nella categoria Esordienti f5 per Stella Fabbretti e la sorella Bianca è 3^ nella categoria f8; nella categoria Ragazzi buona prova di Alessandro Fabbretti 12° al traguardo e bene i compagni di squadra Matteo Formica, Davide Giurini e Marco Della Rosa. Tra le Ragazze in gara Stella Terzoli, Sofia Della Rosa e tra le Cadette Sofia Nezda. Nelle classifiche finali del trofeo regionale dopo le tre prove la formazione della finass Ragazze/Cadette è 8^ su ben 35 squadre partecipanti e la formazione Ragazzi/Cadetti è 17^ su 33 squadre. Complimenti ad atleti e tecnici da parte del presidente Giuseppe Misuraca.

