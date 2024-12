Sabato 2 e domenica 3 marzo nel pistino coperto del “Raul Guidobaldi” di Rieti è andato in scena il Trofeo regionale di prove Multiple Under 14, a cui hanno preso parte circa 200 giovanissimi atleti delle varie società del Lazio. Presente alla prova anche la compagine viterbese della Finass Assicurazioni Atletica che con i suoi portacolori impegnati in gare di velocità, ostacoli, salto e lancio è riuscita a salire più volte sul podio delle premiazioni. Nelle gare che si sono svolte sabato, che hanno impegnato gli Under 14, in evidenza Anna Bussolin che si è classificata al 3° posto nel Biathlon 60Hs. corsi in 10”44 e Quadruplo con 11,60 metri e Alessandro Fabbretti 4° nel Biathlon 60Hs, Quadruplo con 11,50 metri. Sempre sabato buone gare anche per Gabriel Vecchietti,Davide Giurini ed Emma Ceccantoni. Nelle gare di domenica, riservate alle Under 13 salgono sul podio Stella Terzoli al 2° posto nel Biathlon 60 metri. Peso e Sara Nicolardi è 4^.

©RIPRODUZIONE RISERVATA