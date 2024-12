Grande livello tecnico espresso nei campionati italiani Allievi di atletica leggera che si sono svolti venerdi, sabato e domenica scoris a Molfetta (Bari) nello splendido stadio Mario Saverio Cozzoli, dove sono crollati numerosi record italiani di categoria lasciando intravedere il momento particolarmente felice della nostra atletica nazionale con i campioni azzurri che hanno fatto meraviglie agli Europei di Roma, alle soglie delle prossime Olimpiadi di Parigi. All’importante rassegna nazionale hanno preso parte 6 atleti dell’Alto Lazio, accompagnati dai tecnici Federica Gregori e Salvatore Nicosia conseguendo discreti risulti avvicinando quelle che erano le loro migliori prestazioni personali che gli avevano appunto consentito di poter partecipare ai campionati stessi. Certo la concomitanza tra la gara di salto in alto di Andrea Spiti e della staffetta 4x100 metri di cui faceva parte insieme a Cristian Pagnottella, Tommaso Peroni e Simone Conti ha penalizzato abbastanza i risultati finali di entrambe le 2 gare con Spiti che dopo aver saltato agevolmente 1,80 metri sfiora 3 volte l’asticella a 1,86 metri e la 4x100 metri un po’ lontana delle sue reali possibilità chiude la gara in 45”63. L’inesperienza invece fa un brutto scherzo all’esordiente Enrico Bossi che conclude al 4° posto la prima serie degli 800 metri con il tempo di 1’59”60 ma viene squalificato all’arrivo perché nei primi 100 metri in curva tocca la linea interna della sua corsia. La staffetta 4x400 metri con Spiti, Bossi, Gallu e Conti corre in 3’42”24.

