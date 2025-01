Dopo la pausa torna questo fine settimana il campionato di pallavolo di serie C con la prima giornata del girone di ritorno. La 3epc Asp Civitavecchia è attesa alla trasferta romana contro il Quintilia, formazione di bassa classifica in lotta per la salvezza. Sabato al Pallone Mamertina di Roma le rossoblu andranno a giocarsi le proprie carte per la vittoria con l’obiettivo di incrementare il punteggio in classifica, che al momento vede le civitavecchiesi sorprendentemente al settimo posto con 20 punti; le dirette inseguitrici Anguillara e Marconi Stella non hanno turni facili rispettivamente contro Roma Centro e Torsapienza Volleyfriends. Sabato giocherà anche l’Etruria volley nel girone A maschile a Tuscania contro l’Aprilia, prima in classifica e poco abbordabile per i ragazzi di Claudio Quaglia.

Sullo sfondo tengono banco voci sempre più insistenti della nascita di una quarta società di pallavolo a Civitavecchia; se si tratta di un diversivo o di una possibilità concreta è ancora presto per dirlo, l’interrogativo che emerge è quanto convenga davvero a questo territorio un ulteriore frammentazione.

