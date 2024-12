Il quinto turno del campionato di Serie C femminile offre una buona occasione all’Asp Civitavecchia. Questo pomeriggio alle ore 15.30 le ragazze allenate da Giovanni Guidozzi faranno visita al Rabbit Duemila12. La squadra romana è ultima in classifica con zero punti: una ghiotta occasione per la squadra civitavecchiese per tentare il colpo ed allungare in classifica.

Con un post su Facebook l’Asd Pallavolo Civitavecchia ha annunciato che anche quest’anno si disputerà la Lazio Winter Cup, tradizione degli ultimi anni per la pallavolo del territorio in programma tra Natale e Capodanno. Dal 27 al 29 dicembre al il Palazzetto Insolera-Tamagnini ospiterà la manifestazione, che quest’anno sarà dedicata allo storico e compianto dirigente Ermanno Regina, celebrato da Asd Pallavolo Civitavecchia e Volley Academy dopo che negli anni scorsi era toccato a Pino Cristini.

A giocare saranno le categorie giovanili, sia maschili che femminili, dall’Under 13 all’Under 19. Tra le società partecipanti ci sono Tuscania, Ladispoli e soprattutto Roma Volley, oltre, naturalmente, al nuovo consorzio Volley+Etruria.

