La compagine dell’Asd Pallavolo Civitavecchia può arricchire la propria bacheca, già affollata di trofei e riconoscimenti, di un nuovo titolo sportivo. Grazie ai tre punti conquistati venerdì scorso fra le mura amiche della palestra Corsini-La Rosa, e grazie alla successiva vittoria del Volley Allumiere sul Volley Ladispoli, la Kg Impianti vince il campionato di Prima Divisione, con due giornate di anticipo, ed ottiene la promozione nella categoria superiore. Un bel risultato per le ragazze guidate dal ticket Pergolesi-Fadda, a testimonianza del lavoro fondamentale sia sul piano sociale che sportivo che la società rossoblu svolge sul territorio. Molto soddisfatto il dirigente Marco Amoni, in questa stagione anche nella veste di giocatore nel campionato maschile di serie D: «Questo gruppo è nato quasi per una scommessa sulla quale ha però puntato tutta la società. Tutte le ragazze sono al settimo cielo, ma cerco di farle “contenere” perché dobbiamo disputare ancora due gare per terminare la stagione. Dopo penseremo al modo migliore per festeggiare. Per me coordinare le ragazze è stato bello e stimolante, ma i meriti vanno soprattutto a loro perché sono delle atlete eccezionali». I ringraziamenti si estendono poi anche alla parte tecnica: «A nome della squadra ringrazio l'intera società, ma soprattutto vorrei ringraziare il direttore tecnico de Gennaro, che è stato fondamentale nella fase di reclutamento e nella parte iniziale della stagione, e la fantastica coppia Pergolesi-Fadda per il supporto fisico e morale che ci hanno sempre dato». Anche il presidente della società civitavecchiese Marina Pergolesi ha voluto commentare la promozione in serie D: «Le ragazze hanno vinto dopo una bella cavalcata. Nel girone D erano 14 squadre e hanno meritato di vincere, le festeggeremo in maniera adeguata al termine del campionato. Siamo molto contenti di questo gruppo che comprende anche ragazze che hanno fatto la storia della nostra società sportiva».

