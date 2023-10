Torna in campo oggi pomeriggio alle 16 la 3epc Asp Civitavecchia nel contesto della quarta giornata del campionato di serie C.

Le rossoblu sono state protagoniste fin qui di un buon avvio di stagione, con 2 vittorie nelle prime tre partite che hanno consentito di ottenere 5 punti nella classifica del girone B; servirà tanta determinazione al Palazzetto Comunale di Formello contro il Tor di Quinto per cercare di ottenere alcuni punti: quanti dipenderà probabilmente dall’approccio mentale del sestetto di Giovanni Guidozzi oltre che all’avversario: «Giochiamo contro la seconda squadra più forte del campionato che sabato ha perso contro la Fenice una bella partita - ha dichiarato il coach delle civitavecchiesi - Il Tor di quinto ha alcune individualità notevoli tra cui il palleggiatore e l’opposto, ha due bei centrali. Non abbiamo nulla da perdere: giocheremo a cuor leggero cercando di fare il nostro massimo e ce la giocheremo».

Per l’Asp Civitavecchia sarà importante stabilizzare la prestazione oltre il risultato della partita in se e pensando di continuare a crescere in un campionato equilibrato che trova le rossoblù impegnate nell’obiettivo salvezza.

In settimana sono iniziati inoltre i campionati giovanili che hanno visto le formazioni dell’Asp Civitavecchia subito vincenti: l’under-19 maschile Etruria Volley ha battuto nettamente 3-0 giovedì a Tuscania contro l’Asd Poolstrars Volley (parziali 25/11 – 25/22 – 25/21) e nel campionato under-18 con le rossoblù dell’Asp Civitavecchia hanno esordito vincenti al Palazzetto Insolera-Tamagnini nella stessa giornata.

Il weekend sportivo della compagine Asd Pallavolo Civitavecchia si concluderà domani sera alle 19 quando l’Etruria Volley Civitavecchia sarà impegnata al Palazzetto Insolera-Tamagnini contro l’Euro Volley nel campionato maschile di serie D.

