Il prestagione della pallavolo sta trascorrendo velocemente e anche se di annunci ne sono stati fatti pochi le novità del panorama locale sono davvero importanti. La sorpresa estiva è arrivata dall’Asd Volley Academy Civitavecchia che, dopo aver concluso la collaborazione con la CV Volley, ha trovato l’accordo con l’Asd Pallavolo Civitavecchia, iniziando un percorso comune fortemente desiderato da molti.

Dalla dirigenza rossoblu confermano che le due società sono costantemente al lavoro per ridisegnare l’organico e i relativi incarichi di quella che in prospettiva è destinata ad essere una delle realtà pallavolistiche più forti del Lazio e che, tra l’altro, avrà a disposizione ben quattro impianti sportivi civitavecchiesi: Palazzetto dello Sport, Palestra Corsini-La Rosa, Palestra IC Don Milani e Palestra Istituto Baccelli.

Il grande numero di atleti coinvolti nel progetto tra le due società civitavecchiesi sarà il volano per le ambizioni di rilancio di tutto il movimento pallavolistico, in cui gloria e merito non sono certo mancate in passato.

La prossima settimana continueranno i colloqui tra le dirigenze delle due società per trovare la definizione finale. Tornando alle dinamiche di mercato arrivano anche le prime conferme sulla nuova stagione della 3epc Asp Civitavecchia, impegnata nel campionato di serie C femminile che partirà il prossimo 12 ottobre. C’è la conferma del tecnico Guidozzi e del vice Cernicchiaro e anche gran parte del roster sarà riconfermato a partire dal capitano Federica Belli. Out la palleggiatrice Giulia Pignatelli che lascerà la pallavolo per motivi personali e Michela Sorrentino che andrà in prestito alla CV Volley; dentro il centrale Elis Spalletta, la schiacciatrice Claudia Cammilletti e Matilda Agostini.

La formazione femminile neopromossa in serie D sarà invece guidata dall’esperto Alessandro Sansolini a cui si aggiungerà come vice allenatore Marco Amoni, sempre attivo nella società rossoblù come giocatore e dirigente fino alla scorsa stagione.

È probabile una conferenza stampa formale nelle prossime settimane per la presentazione ufficiale delle due squadre di serie C e serie D.

