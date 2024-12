Il campionato di pallavolo giunge nel fine settimana alla decima giornata. La 3epc Asp Civitavecchia, che fin qui ha disputato un buon campionato che le vale l’ottavo posto nel girone A, affronta alle 18.30 il Giò Volley Aprilia in trasferta. Sarà una partita complicata per il sestetto in quanto la squadra apriliana è una probabile candidata ai play off promozione.

«Sara una partita difficile per noi ma proveremo a fare una buona partita come sabato scorso contro Volleyfriends - dichiara Giovanni Guidozzi tecnico dell’Asp Civitavecchia - Abbiamo dubbi su Carlotta Donati che ha ancora dolore alla schiena e Martina Paoli che sta lentamente riprendendo ad allenarsi. Sono fiducioso nella squadra che mi ha dato sempre ottime risposte e feramo di tuto per fare una buona partita cercando di essere pronti nell’eventualità che l’Aprilia dovesse fare qualche passo sbagliato».

Alle 18 gioca anche l’Etruria Volley impegnata nella decima giornata del campionato di serie C maschile. Il sestetto allenato da Claudio quaglia affronta in trasferta La Fenice a Roma distante due punti in classifica. Nel girone A l’Etruria Volley occupa la nona posizione con 15 punti in una classifica cortissima: tra la capolista ISVF e la decima Roma Sports ci sono soltanto 3 punti di differenza.

