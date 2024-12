Giornata intensa domani con le principali squadre della compagine dell’Asd Pallavolo Civitavecchia impegnate sui campi di gioco.

In serie C femminile l’Asp Civitavecchia sarà impegnata alle 19 sul campo del San Paolo Ostiense a Roma in una sfida molto difficile per stessa ammissione dell’allenatore Giovanni Guidozzi, secondo cui la classifica della squadra romana è bugiarda: le rossoblu sono settime nel girone B con 8 punti e viaggiano ad una media che consente una salvezza tranquilla, mentre la squadra romana è decima con 6 punti ma ha tutte le possibilità di andarsi a giocare i playoff potendo contare su una rosa di livello.

Alle ore 17 nella cornice del Palazzetto Insolera-Tamagnini l’Etruria Volley Civitavecchia affronterà l’Antares Volley Roma per la sesta giornata del campionato di serie D.

Alle 20.15 al Palazzetto Comunale di Tuscania invece sarà in scena l’Etruria Volley Tuscania contro il Marino Pallavolo Cisterna Volley per la sesta giornata del campionato di serie C. I gialloblu con 3 punti nel girone B sono avanti in classifica di un punto rispetto alla formazione ospite: per l’Etruria Volley è fondamentale vincere per proseguire il proprio cammino verso una salvezza tranquilla.

