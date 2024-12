Dopo quattro partite perse consecutivamente oggi la 3epc Asp Civitavecchia ha un solo risultato utile: ottenere i 3 punti. Alle 18 tra le mura amiche del Palazzetto Insolera-Tamagnini la squadra civitavecchiese affronta la Roma Volley, ultima in classifica nel girone B con zero punti: l’unico risultato utile è solamente la vittoria con tre punti, ogni altro risultato sarebbe insoddisfacente. L’Asp Civitavecchia può dunque approfittare di un turno favorevole in campionato rilanciando un cammino che nell’ultimo mese ha mostrato molte incertezze. «Sabato affrontiamo l’ultima in classifica e l’imperativo è vincere – afferma Marina Pergolesi, presidente della società civitavecchiese - Credo che a questo punto serve solo che l’amalgama che ancora non c’è funzioni. Le ragazze debbono trovare l’unità d’intenti che le faccia gioire per il lavoro che svolgono in palestra. La Società, come sempre, sarà accanto a loro per supportarle. Sabato serve una vittoria scaccia guai e anche un segnale alle tante bambine che seguono la loro squadra». Il capitano Federica Belli e la schiacciatrice Elisa Fabeni hanno svolto allenamento differenziato e la loro presenza sarà chiarita solo poco prima dell'incontro. Completerà il quadro della giornata l’Etruria Volley nel campionato di serie C maschile, che in serata al Palazzetto Comunale di Tuscania affronterà l’Asd Poolstars Volley. La squadra romana è reduce da due sconfitte mentre i gialloblù hanno vinto in trasferta in modo convincente contro l’Usd Sales nello scorso turno di campionato, ma la differenza in classifica è ampia: 17 punti per il Poolstars Volley, poco meno della metà l’Etruria Volley a quota 9.

