LORENZO LEONCINI

È arrivato il primo e importante titolo sportivo dell’anno per l’Asd Pallavolo Civitavecchia.

Domenica pomeriggio infatti le rossoblu dell’under 18 hanno battuto per 3-2 in finale le pari età padrone di casa del VBC Viterbo conquistando il titolo territoriale Alto Lazio.

Il sestetto allenato da Giovanni Guidozzi e Andrea Cernicchiaro ha avuto la meglio sulle viterbesi al quinto set soffrendo e annullando anche dei match point, una tipica partita giovanile con grande intensità e qualche imprecisione.

«Una partita che ci vedeva sfavoriti contro una squadra molto ben assestata e che ci aveva battuto nel girone di qualificazione. Aggiungo che in semifinale le nostre “guerriere” hanno violato la “tana” del Marconi con un 3 a 2 degno di un thriller battendo le fortissime pari età della CVA» ha commentato molto felice del risultato il presidente della società civitavecchiese Marina Pergolesi che poi ha aggiunto: «una settimana da fiore all’occhiello per queste ragazzine che avranno modo di confrontarsi con le migliori 15 della regione. Per altro molte ragazze della squadra vincente potranno difendere il titolo territoriale per almeno altri due anni. Siamo soddisfattissimi anche in previsione dei prossimi anni di lavoro. Ovviamente con un pensiero alla salvezza della serie C che resta obiettivo principale soprattutto per questo folto gruppo di giovanissime Aspine».

Elenchiamo di seguito le giocatrici campionesse: Pantalone Elena, Rezzonico Loretta, Giachi Keira, Savescu Sofia, Cernicchiaro Elena, Pozzi Elisa, Pastina Francesca, D'Elia liliana, Coppola Giulia, Vitangeli Flavia, Mobili Miriam, Mazzacane Giulia, Cerniccharo Claudia, De Santis Isabella e Santacroce Giorgia.

