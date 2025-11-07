Cresce l'attesa per il quinto appuntamento stagionale nel campionato di Serie C Regionale Femminile - Girone C. La 3epc Pallavolo Civitavecchia è pronta a scendere in campo tra le mura amiche del Palazzetto Insolera-Tamagnini per affrontare il Giò Volley Aprilia nel primo big match dall’inizio del campionato.

L'incontro, in programma alle ore 18.30, si preannuncia come un banco di prova significativo per le atlete civitavecchiesi, capaci fino ad ora di incassare quattro vittorie nelle prime quattro giornate esattamente come le rivali pontine. Dopo un avvio che ha mostrato un gioco concreto ed efficace e determinazione, la squadra civitavecchiese ha sofferto un calo di prestazioni nelle ultime due partite come ha in precedenza ammesso l’allenatore Guidozzi. Il fattore campo e il tifo del proprio pubblico sarà un valore aggiunto nella sfida di vertice in cui l’obiettivo è prima di tutto migliorare il livello di gioco.

L'Aprilia è storicamente un avversario solido e ben organizzato e il principale favorito nella corsa alla promozione, il che garantirà uno spettacolo pallavolistico di alto livello. Per la 3epc Pallavolo Civitavecchia, questa è l'occasione per dimostrare la sua maturità e, la capacità di affrontare anche formazioni di spessore. Va detto che per la 3epc Pallavolo Civitavecchia trovarsi a punteggio pieno dopo le prime quattro partite è già un risultato ben al di là di ogni pronostico, quindi il risultato finale contro Aprilia avrà una importanza relativa.

Sullo sfondo è comunque pronta ad inserirsi Anguillara che, distante solo due punti dal primo posto condiviso tra Aprilia e Civitavecchia, è pronta ad approfittare di un passo falso di una di queste per raggiungere il secondo posto vincendo in casa l’incontro abbordabile contro Sg Volley Roma.

