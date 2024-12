I piccoli atleti dell’Asd Vip Club di Civitavecchia dell’allenatrice Roberta Bruno lo scorso fine settimana hanno partecipato al campionato nazionale Csain con due atleti nella categoria Fanciulli U10 e uno nella categoria Ragazzi U12. La manifestazione ha visto la partecipazione di società provenienti da tutta Italia, che si sono confrontate in due specialità competitive, quella del Kata (forme) e del Kumite (combattimento). Nella giornata di sabato le varie fasi della gara hanno visto concorrere sullo stesso tatami piccoli atleti che praticano la disciplina del Kumite (combattimento), un confronto/non scontro reale con un avversario/compagno che mira alla crescita e allo studio reciproco dei due sportivi per migliorarsi dal punto di vista tecnico, mentale e soprattutto morale. Il team civitavecchiese, che si allena presso la palestra Vip Club, in Largo Giocondo de Dominicis, ha partecipato alla competizione con Jacopo de Girolamo (medaglia di bronzo kumite U12), e con Nicolò de Girolamo e Andrea Mariani (medaglie di bronzo nel kumite U10). Tutto lo staff dell’Asd Vip Club Civitavecchia è estremamente soddisfatto di questo risultato ottenuto dai piccoli karateka, che rappresentano l'inizio di una nuova squadra di agonisti. Ottima prestazione anche nel Kata Senior femminile per Cristina Prudente. Come Ufficiale di gara della competizione è stato convocato il civitavecchiese Dario Baccello, Cintura Nera e agonista di kumite, allievo da sempre del maestro Enrico Bruno.

