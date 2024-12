Mentre prosegue l’onda mediatica fortissima sui successi di Manila Esposito, l’As Gin non può pensare solo agli aspetti immediati, ma sta già lavorando anche per il prossimo futuro. Infatti la squadra maschile, guidata da Tommaso Pampinella, ha già ricominciato a lavorare in palestra al Ferrero Medici, in quanto i prossimi mesi saranno fondamentali per migliorare il suo percorso. Infatti va ricordato che i ragazzi hanno ottenuto la promozione in Serie A2, purtroppo non passata adeguatamente sotto traccia nelle ultime settimane per lo Scudetto della squadra femminile e per il percorso olimpico. Ma il gruppo maschile, tornato alla rivalsa dopo la rinuncia obbligata alla Serie A1 di qualche anno fa, è subito ripartito più convinto di prima, con una squadra molto giovane per la quale non ci si attendevano risultati immediati, ma i due salti di categoria degli ultimi anni hanno reso molto interessante il progetto messo in piedi da coach Pampinella, che non vuole porsi assolutamente limiti.

Lunedì, invece, è il primo giorno di scuola per la formazione femminile di Camilla Ugolini e Marco Massara, anche se, per correttezza, le pause per chi pratica ginnastica artistica non sono certe le stesse di chi fa parte di altre discipline sportive, in quanto la costanza e la fermezza sono aspetti che vanno molto curati. Da questo momento riparte il lavoro a pieno ritmo, anche perché le ragazze, che si dividono tra chi si allena al Ferrero Medici e chi fa parte dell’Accademia internazionale di Brescia, sono attese da una serie di riconferme, una su tutte la difesa dello Scudetto, strappato clamorosamente lo scorso maggio a Firenze alla Brixia. E il clamore lo sta continuando a fare anche Manila Esposito, naturalmente. Sia la Rai che Discovery Plus si sono complimentate con la Federginnastica per gli imponenti indici di ascolto che ci sono stati in occasione delle gare che hanno visto protagoniste e vincenti le Fate. Il giorno della gara a trave, con l’oro di Alice D’Amato e il bronzo di Queen Manila hanno visto tre milioni e 400mila interazioni sugli streaming e sui social, dietro solamente alle vittorie nel doppio di tennis di Jasmine Paolini e Sara Errani e all’impresa dell’Italvolley femminile di Julio Velasco. Manila Esposito ha ricevuto una menzione d’onore anche dal noto giornalista Sky Flavio Tranquillo, che per un attimo si è staccato dal “suo” basket ed ha reso omaggio ai successi della ginnasta civitavecchiese.

